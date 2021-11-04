YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası

04.11.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kabuklu yer fıstığıKg10,0010,00Buğday (Ekmeklik)Kg2,602,65

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Osmaniye'de susam hasadı başladıOsmaniye'de susam hasadı başladı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
12:24
İkindi
15:16
Akşam
17:41
Yatsı
18:57

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.