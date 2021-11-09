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Osmaniye Ticaret Borsası

09.11.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,30 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (ekmeklik)Kg2,202,20MısırKg2,902,91Soya fasulyesiKg4,905,30

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Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
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