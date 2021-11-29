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Osmaniye Ticaret Borsası

29.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 4,60 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,204,60Kabuklu yer fıstığıKg10,0010,00

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