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Osmaniye Ticaret Borsası

22.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 17,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg3,005,40İç yer fıstığıKg7,0031,00Kabuklu yer fıstığıKg13,0017,50

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