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Osmaniye Ticaret Borsası

25.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ZeytinKg20,6520,65İç yer fıstığıKg23,5030,00Kabuklu yer fıstığıKg14,5014,50

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