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Osmaniye Ticaret Borsası

27.05.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kabuklu yer fıstığıKg26,0027,00İç yer fıstığıKg17,3335,00

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