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Osmaniye Ticaret Borsası

20.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE - Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İç yer fıstığıKg20,0020,00İç cevizKg80,0080,00

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