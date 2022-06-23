YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası

23.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İç yer fıstığıKg22,5038,00Kabuklu yer fıstığıKg15,0017,50

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldüOsmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildiIsparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi
MKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgiMKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:09
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:05
Yatsı
21:44
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.