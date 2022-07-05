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Osmaniye Ticaret Borsası

05.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,806,80MısırKg6,156,15

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Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:05
Yatsı
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