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Osmaniye Ticaret Borsası

18.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,407,00ArpaKg6,006,00

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Anahtar Kelimeler:
arpa

Osmaniye Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:22
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:01
Yatsı
21:34
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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