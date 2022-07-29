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Osmaniye Ticaret Borsası

29.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday Kg6,506,95MısırKg6,176,20

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Osmaniye Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

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