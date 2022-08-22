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Osmaniye Ticaret Borsası

22.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,00MısırKg5,165,50

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

Osmaniye Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:26
Yatsı
20:47
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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