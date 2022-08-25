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Osmaniye Ticaret Borsası

25.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İç yer fıstığıKg15,0035,00BuğdayKg6,906,90

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

Osmaniye Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:53
Öğle
12:42
İkindi
16:24
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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