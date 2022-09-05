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Osmaniye Ticaret Borsası

05.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 10,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg5,425,45AyçiçeğiKg10,8510,85

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:02
Öğle
12:39
İkindi
16:15
Akşam
19:06
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20:24
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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