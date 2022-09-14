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Osmaniye Ticaret Borsası

14.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg4,805,00Ay çekirdeği Kg11,3011,40

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

Osmaniye Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Osmaniye ATM’LER

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