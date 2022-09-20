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Osmaniye Ticaret Borsası

20.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,356,35Ayçiçeği (yağlık)Kg10,4511,80

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır ayçiçeği

Osmaniye Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

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Öğle
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