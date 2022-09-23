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Osmaniye Ticaret Borsası

23.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İç yer fıstığıKg20,0057,00Kabuklu yer fıstığıKg17,0025,00

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Anahtar Kelimeler:
yer fıstığı borsa

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