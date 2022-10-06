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Osmaniye Ticaret Borsası

06.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg5,605,60Karkas dana etiKg88,7290,40

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

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Akşam
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Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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