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Osmaniye Ticaret Borsası

10.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg5,505,50Et karkas sığır Kg44,0053,30

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

Osmaniye Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

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Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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