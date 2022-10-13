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Osmaniye Ticaret Borsası

13.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg5,755,75İç yer fıstığıKg27,0027,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

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