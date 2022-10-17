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Osmaniye Ticaret Borsası

17.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuklu yer fıstığının kilogramı 25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yağlık ayçiçeğiKg0,300,30Kabuklu yer fıstığıKg25,5025,50

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Anahtar Kelimeler:
buğday yer fıstığı Mısır

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