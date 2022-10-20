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Osmaniye Ticaret Borsası

20.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg5,305,30Soya fasulyesiKg10,6010,60

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Anahtar Kelimeler:
Mısır borsa

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