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Osmaniye ve çevre illerde hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

26.10.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Osmaniye ve çevre illerde kapıları levye veya maymuncuk ile açıp hırsızlık yapan iki kadın yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye ve çevre illerde , ikamet kapılarını kontrol ederek, evde kimsenin olmadığını anladıklarında levye veya maymuncuk ile çelik kapıları açıp çok kısa sürede hırsızlık olayını gerçekleştiren, yakalanmamak için kılık değiştirip olay yerinden ayrılan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 25 adet suç kaydı bulunan İ.K (19) ve 4 adet suç kaydı bulunan S.K(18) olduğunu tespit etti. Kuzen olan iki şüphelinin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, kuzenleri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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