Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü ve 3'lü taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı.

60 atın katıldığı yarışlarda baş kategorisinde birinciliği Mardin'den katılan Veli Akyol'un atı Afganlı, ikinciliği Konya'dan katılan Fatih Oğuz'un atı Sakarya, üçüncülüğü ise Gaziantep'ten katılan Samet Yurtbatıran'ın atı Boeing kazandı.

Yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi.

