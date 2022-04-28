Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü.

Tavan üstü düşen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz