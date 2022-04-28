YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

28.04.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü.

Tavan üstü düşen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
Bingöl'de sağanak ve dolu etkili olduBingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:38
Öğle
12:38
İkindi
16:22
Akşam
19:28
Yatsı
20:51
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.