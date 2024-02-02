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Osmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandı

İHA İHA
02.02.2024 15:54 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan 2 araçta, 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör suçlamasıyla tutuklandı.

Osmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu Abdurrezzak E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer araç sürücüsü İsmail K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

12 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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