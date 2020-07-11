Osmaniye’de "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

Osmaniye Valiliği koordinesinde, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, açıldı.

Bir AVM’de düzenlenen açılışa Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını protokol mensupları ile birlikte yapan Vali Yılmaz, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergimizi açıyoruz. Bu vesile ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları, açılışın ardından sergiyi gezdi.

50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 15 Temmuz’a kadar ziyaretçilere açık olacak.



