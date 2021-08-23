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Osmaniye'de 19 kilogram esrar, 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

23.08.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 19 kilogram esrar, 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 19 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akdam köyünde E.O’nun evine operasyon düzenledi. Ev ve bahçede yapılan aramada 19 kilogram esrar, 350 kök kenevir bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan mahkemeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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