YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobilde bulunan 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'ye uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli N.Ç'ye ait otomobili Osmaniye-Gaziantep kara yolunda durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü N.Ç. ile otomobilde bulunan N.U. ve O.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Osmaniye Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"

Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:53
Öğle
12:52
İkindi
16:06
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Burak Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Merkez
Çomu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Kadirli
Dilşad Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Lokman Hekim Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.