Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ali Usta idaresindeki 80 EU 545 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada Ali Usta olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobillerdeki 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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