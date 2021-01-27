Osmaniye’de 2020’de kaçakçılık ve organize suçlarından 586 kişi yakaladı

Osmaniye’de jandarma ekipleri tarafından, 2020 yılında düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 586 şüpheliden 70’i tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik 388 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan 586 şüpheliden 70’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 26’sı adli kontrol şartıyla, 455’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 24 yasa dışı göçmen ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şahısların ev, iş ve üzerlerinde yapılan aramalarda 36 kilo esrar, 560 gram eroin, 252 gram metamfetamin, 211 gram bonzai, 3 kilogram kenevir tohumu, 2 bin 312 kök kenevir bitkisi, 3 bin 108 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi, 470 kilogram kıyılmış tütün, 1250 paket kaçak sigara, 8 adet tüp dolum aparatı, 2 bin 645 adet sikke ve tarihi eser, 14 adet detektör, 105 adet muhtelif kazı malzemesi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 106 adet tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 378 adet sahte banknot, 7 bin litre sahte dezenfektan ve 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

