YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi

Osmaniye’de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Mobilya ve döşeme atölyesinde çıkan yangın iki iş yerine sıçradı.Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi D400 yolu üzerinde bulunan Mobilya ve döşeme atölyesinde saat 10.00 civarı yangın çıktı.

Mobilya ve döşeme atölyesinde çıkan yangın iki iş yerine sıçradı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi D400 yolu üzerinde bulunan Mobilya ve döşeme atölyesinde saat 10.00 civarı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Dumandan etkilenen 7 itfaiye görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın biri de evinin damından bahçe hortumu ile su sıkarak itfaiye erlerine destek verdi.
İş yeri sahibi Sercan Örsçekiç, yangın haberini Adana’da bulunduğu esnada aldığını söyleyerek, “Yüklü miktarda kaybımız var. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mobese kayıtlarından, kamera kayıtlarından muhakkak çıkacaktır. Emniyet güçlerimize devletimize güveniyor ve inanıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Osmaniye Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:14
Öğle
12:37
İkindi
16:27
Akşam
19:50
Yatsı
21:22

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Besnek Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Sarpkaya Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kadirli
Olcar Eczanesi
Kadirli
Metlioğlu Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.