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Osmaniye'de 31 kilogram skunk ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

25.12.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 31 kilogram skunk ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, şoför yatağının altına gizlenmiş 31 kilogram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak çalışmayla T.K. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği "Pars"ın desteğiyle yapılan aramada, şoför yatağının altına gizlenmiş 31 kilogram skunk bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü T.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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