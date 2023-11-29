YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de 6 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Osmaniye’de 6 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

29.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan panelvan kamyonette, Afgan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine panelvan kamyonet durduruldu. Yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri insani olmayan ve onur kırıcı bir muameleyle taşıyan araç sürücüsü İ.K. ve onunla birlikte hareket eden M.E. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Olayda kullanılan 2 araca el konuldu.

Yakalanan 6 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 4 torbacı tutuklandıAdana’da 4 torbacı tutuklandı
Bursa sahillerinde fırtına mesaisiBursa sahillerinde fırtına mesaisi
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 29 Kasım Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:28
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:45

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Çarşamba

Yardim eczanesi
Bahce
Burcu eczanesi
Merkez
Okumus eczanesi
Merkez
Yilmaz eczanesi
Duzici
Hacettepe eczanesi
Merkez
Yilmazyiğit eczanesi
Kadirli
Elif in eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.