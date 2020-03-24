Osmaniye'de 68 yaşındaki vatandaş, maaşını çekmeye zabıta aracıyla götürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 68 yaşındaki vatandaş, yardım talep etmesi üzerine zabıta ekiplerince araçla ATM'ye götürülerek, emekli maaşını çekti.

Düziçi ilçesinde oturan Mustafa Poliç, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi üzerine, bankadan maaşını çekemeyince belediyeyi arayarak yardım istedi.

Evine kadar gelen zabıta ekipleri, Poliç'i araçlarıyla ATM'ye götürerek, maaşını çekmesine yardım etti.

Ekipler, araçla tekrar evine bıraktıkları Poliç'e kolonya ikram etti.

Poliç de kendisine yardımcı olan zabıta memurlarına teşekkürlerini iletti.

