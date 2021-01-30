YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de 9 bin 168 kişi aşılandı

Osmaniye’de 9 bin 168 kişi aşılandı

30.01.2021 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osmaniye’de 9 bin 168 kişi aşılandı

Osmaniye’de korona virüs aşılamasının birinci evresi olan sağlık çalışanları ile ikinci evresi olan 80 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere toplamda 9 bin 168 kişiye aşılama yapıldı.Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ocak Perşembe günü başlayan aşılamada ilk evre olan sağlık çalışanları ile ikinci evre olan 80 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere toplamda 9 bin 168 kişiye aşılama uygulandı.

Osmaniye’de korona virüs aşılamasının birinci evresi olan sağlık çalışanları ile ikinci evresi olan 80 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere toplamda 9 bin 168 kişiye aşılama yapıldı.
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ocak Perşembe günü başlayan aşılamada ilk evre olan sağlık çalışanları ile ikinci evre olan 80 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere toplamda 9 bin 168 kişiye aşılama uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “14 Ocak perşembe gününden bu yana 9 bin 168 kişiye korona virüs aşısının birinci dozu yapıldı. Aşılamanın ikinci evresi olan 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına ise 25 Ocak pazartesi gününde sağlık ekipleri tarafından yapılmaya başlandı. İlimizde yaşayan 80 yaş üzeri vatandaşlarımız kamu veya özel sağlık kuruluşlarına başvurarak isimlerine tanımlanmış olan korona virüs aşılarını istedikleri sağlık kuruluşunda yaptırabilirler” dedi.
80 yaş üzeri sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşılarının sağlık personelleri tarafından evlerinde yapıldığını söyleyen Öznavruz, “80 yaş ve üzerinde olup, sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan ve Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinden hizmet alan yaşlılar istedikleri takdirde birimler tarafından aşılarının evlerinde yapıyoruz. Sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız devlet hastaneleri, özel hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri veya İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi ilgili birimlerden birini seçerek aşılarını yaptırabilirler. İlimizde 14 Ocak 2021 tarihinden bu yana 9168 kişiye korona virüs aşısının birinci dozu yapılmıştır. Vatandaşlarımız korona virüs aşısı ile ilgili merak ettikleri bilgileri müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Korona Virüs Aşı Danışma Hattını arayarak öğrenebilirler” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:53
İkindi
15:40
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Cadde Park Avm Özlen Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Kadirli
Ötüken Eczanesi
Kadirli
Fatih Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Toplum destekli polisten karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Toplum destekli polisten karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Osmaniye’de kumar oynayan 14 kişiye 48 bin lira ceza

Osmaniye’de kumar oynayan 14 kişiye 48 bin lira ceza

Osmaniye’de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Osmaniye’de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Osmaniye'de sahte dekontla iki traktör römorku alan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Osmaniye'de sahte dekontla iki traktör römorku alan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Osmaniye’ye Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Sanayi Bölgesi kurulacak

Osmaniye’ye Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Sanayi Bölgesi kurulacak

Osmaniye’de acil çağrılar tek merkezden yönetilecek

Osmaniye’de acil çağrılar tek merkezden yönetilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.