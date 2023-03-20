YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Osmaniye'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

20.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Kentte "acil öncelikli" kararı bulunan 471 binadan 414'ünün yıkımı tamamlanırken, 57 binadaki çalışmalara devam ediliyor. Ekipler, enkazları kamyonlarla belirlenen döküm alanlarına taşıyor.

Çalışmalar kapsamında Esenevler Mahallesi'nde 1 bloğu 6 Şubat'taki depremde enkaza dönen sitenin diğer bloğu iş makineleriyle yıkıldı.

Bina çevresinde polisin güvenlik önlemi aldığı yıkım dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerde Osmaniye ve ilçelerinde 651 bina yıkılmış, ağır hasar alan 471 bina için "acil yıkım" kararı verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de 11 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladıOsmaniye’de 11 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı
Mersin'de sağanak ve dolu etkili olduMersin'de sağanak ve dolu etkili oldu
Meteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısıMeteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısı
Anahtar Kelimeler:
deprem Osmaniye yıkım

Osmaniye Namaz Vakitleri 20 Mart Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:48
İkindi
16:13
Akşam
18:53
Yatsı
20:08
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.