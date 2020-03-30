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Osmaniye’de akaryakıt hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 30.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Ham Petrol Boru Hattından akaryakıt çalıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Bahçe ilçesinde daha önce gerçekleştirilen operasyonda Ham Petrol Boru Hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliye gözaltına aldı.

Osmaniye’de akaryakıt hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Ham Petrol Boru Hattından akaryakıt çalıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Bahçe ilçesinde daha önce gerçekleştirilen operasyonda Ham Petrol Boru Hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliye gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında ham petrolün Hatay ve Adana illerinde fabrikalara gönderildiği ve burada çeşitli sistemler kullanılarak akaryakıtın inceltildiği ve piyasaya kaçak akaryakıt olarak sürüldüğünü tespit eden jandarma, belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Tesislerde yapılan aramalarda 25, 7, 4 ve 2 ton ile 500 litrelik 8 tank, 2 adet bin litrelik varil, 1 çift taraflı pompa, 1 dönüşüm kazanı ve 2 bin litre ham petrolden elde edilen yakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan toplam 11 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de akaryakıt hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

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