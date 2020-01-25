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Osmaniye’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 25.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan kavgada silah ve keserler kullanıldı.

Osmaniye’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan kavgada silah ve keserler kullanıldı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi’nin Hürriyet Mahallesi’nde Pirolar Sokak’ta oturan Beyaz ve Şen aileleri arasında 2 gündür süren tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Şen ailesinden Ömer Şen ile Mustafa Şen, Beyaz ailesinden Selver Beyaz, Hakan Beyaz ve Mustafa Beyaz’ı pompalı tüfekle vurdu. Arbede yaşanan olayda Beyaz ailesi ellerinde bulunan keser ve çekiçle saldırdı. Çevredekilerin olayı ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Düziçi’ndeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı bir kişinin daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

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