YURTHABER
  4. Osmaniye’de asayiş uygulaması

Osmaniye’de asayiş uygulaması

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Osmaniye’de yapılan asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çalıntı motosiklet ve esrar maddesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünce önceden belirlenmiş noktalarda uygulama yaptı.

Osmaniye’de yapılan asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çalıntı motosiklet ve esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce önceden belirlenmiş noktalarda uygulama yaptı. Ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, bir çalıntı motosiklet, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 37 mermi, iki kişinin aracında yapılan aramada ise kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 19 kurusıkı mermi ve bir av tüfeği ile bir şahsın üzerinde 2.68 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Denetimlerde 10 araca 33 bin 411 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Osmaniye fotoğraf sanatçıları derneğinden köy okullarına kitap desteğiOsmaniye fotoğraf sanatçıları derneğinden köy okullarına kitap desteği
AFAD Osmaniye için kar ve buzlanma uyarısı yaptıAFAD Osmaniye için kar ve buzlanma uyarısı yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
12:48
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Demirbüker Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Kadirli
Yıldırım Eczanesi
Kadirli
Düziçi Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de 5 yıldır aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

Osmaniye'de 5 yıldır aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

Ünlülerin organizatörü Yunus Emre Bal Osmaniye’de Kickboks gecesi düzenleyecek

Ünlülerin organizatörü Yunus Emre Bal Osmaniye’de Kickboks gecesi düzenleyecek

Badminton’da Küçük Şampiyonlar Belli Oldu

Badminton’da Küçük Şampiyonlar Belli Oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.