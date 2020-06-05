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Osmaniye’de asker adaylarına koronavirüs testi

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Osmaniye’de asker adaylarına koronavirüs testi

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 testi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı açıklamada, koronavirus tedbirleri kapsamında ertelenen celp döneminin yeniden başlaması üzerine askere gidecek adaylara Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

Öznavur, sonuçları negatif çıkan asker adaylarının diğer sağlık kontrollerinin ardından gidebileceklerini ifade etti.

Ülkede koronavirüs test sayısındaki artışa rağmen vakalarda belirgin bir azalma görüldüğünü vurgulayan Öznavruz, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarımız hastalığın bulaştığı kişileri sağlığına kavuşturmak adına elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. Özellikle bu süreçte il dışından şehrimize gelen ve akraba ziyaretinde bulunanların gerekli önlemleri alarak kendilerini koruması, Kovid-19 tanısı veya öyküsü olanların mutlaka sağlık kuruluşlarına bilgi vermesi, birimlerimiz tarafından takip edilmesi süreci atlatmamız için çok büyük önem arz etmektedir. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir."

Öznavruz, kontrollü sosyal hayata geçildiğini, bu kapsamda vatandaşların maske kullanımına, sosyal mesafelerine ve kişisel hijyene dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

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