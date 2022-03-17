Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlığa tutuklama

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İskender Türkmen Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde av tüfeğiyle gelen kar maskeli zanlının, çalışanları tehdit edip kasadaki 4 bin lira ile bir karton sigarayı alıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kaydından S.H.E. olduğunu belirlediği şüpheliyi, Yunus Emre Mahallesi'nde metruk bir evde saklanırken yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soygun, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

