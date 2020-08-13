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Osmaniye’de ayçiçeğinde bu yıl 18 bin ton verim bekleniyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, ekim alanı kısmen düşmesine rağmen ayçiçeği üretiminde geçen yıla göre daha iyi bir verim alındığını açıkladı.Recep Bulut yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde ayçiçeği üretimi 2019 yılında 74.918 dekar alanda 27.855 ton olup TÜİK 2019 verilerine göre 15.

Osmaniye’de ayçiçeğinde bu yıl 18 bin ton verim bekleniyor

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, ekim alanı kısmen düşmesine rağmen ayçiçeği üretiminde geçen yıla göre daha iyi bir verim alındığını açıkladı.
Recep Bulut yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde ayçiçeği üretimi 2019 yılında 74.918 dekar alanda 27.855 ton olup TÜİK 2019 verilerine göre 15. sırada yer almaktadır. İl geneli dekara verim ortalaması 365 kg civarındadır. 2020 yılı il geneli ayçiçeği üretimi münavebeden(ekim nöbeti) dolayı 45 bin dekar civarına gerilemiştir. İklim koşullarının ayçiçeği için uygun geçmiş olması nedeniyle geçen yıla göre daha iyi bir verim alınmaktadır. 2020 yılı dekar başına ortalama verimleri 400 kg civarında seyretmektedir. Bu yıl ilimizde 18.000 ton civarında bir verim gerçekleşeceği beklenmektedir” ifadelerini kullandı.
2020 yılı ortalama verimlerinin 400 kilogram civarında olduğunu belirten Bulut, “Ayçiçeği yağ ve yem yapımında kullanılmasından dolayı stratejik öneme sahiptir. Bu bitkinin ilimizde ekiminin artırılması, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda saha çalışmaları yapmaktayız. Desteklemeler konusunda çiftçilerimizi bilgilendirmekteyiz. Bu vesile ile tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

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