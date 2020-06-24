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Osmaniye'de baz istasyonundan akü hırsızlığına tutuklama

OSMANİYE HABERLERİ  | 24.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Osmaniye'de baz istasyonundan akü hırsızlığına tutuklama

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, GSM operatörüne ait baz istasyonundan 4 aküyü çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki GSM operatörünün baz istasyonlarının alarmının çaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, baz istasyonlarından birinin kapısının zorlanarak açıldığını, diğerinden de 4 akünün çıkarılıp yol kenarına bırakıldığını tespit etti.

Çevrede araştırma yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste baz istasyonunun kapı kilidi ile aküleri sökmede ve kapıları kırmada kullanılan malzemeler ele geçirdi, zanlılar E.Y, A.Y, Z.K. ve G.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. ve Z.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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