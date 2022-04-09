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Osmaniye'de belediye binasında mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

09.04.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de belediye binasında mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye binasının içinde mahsur kalan ebabil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kadirli Belediyesi hizmet binasına giren ebabil, dışarı çıkamayınca bitkin düştü.

İtfaiye ekiplerince yakalanan kuş, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce sağlık durumu kontrol edilen ebabil, herhangi bir probleminin olmadığının belirlenmesi üzerine doğaya salındı.

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