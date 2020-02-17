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Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 17.02.2020 19:48 | Son Güncelleme

Osmaniye’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7017 Sokak’ta, A.A.

Osmaniye’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7017 Sokak’ta, A.A. ve S.A. ile C.B. ve B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.A. bıçakla C.B.’yi, A.A. ise B.A.’yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, C.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve S.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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