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Osmaniye'de bir çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı itfaiye çıkardı

21.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı itfaiye çıkardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ilkokul öğrencisinin parmağına sıkışan plastik parça, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Mithat Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi T.T, okulun kitaplığında bulunan plastik parçayı parmağına taktı.

Çocuğun parmağına sıkışan parçanın çıkarılamaması üzerine öğretmenler itfaiyeden yardım istedi.

Okula sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı keserek çıkardı.

Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Osmaniye öğrenci İtfaiye kitaplık

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