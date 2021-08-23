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Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu

23.08.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu.

Çaygeçit köyünde yaşayan Sadettin Hazar'dan (53) haber alamayan yakınları evine gitti.

Hazar'ın, evinin avlusunda hareketsiz yattığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Hazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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