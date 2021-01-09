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Osmaniye’de bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

09.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalık köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 14 pozitif vaka ve 9 temaslı kişi tespit edilmesinin ardından bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol amacıyla merkeze bağlı Sakarcalık köyü karantinaya alındı.Kuruldan yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez İlçe Sakarcalık köyünde 03 Ocak 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 14 pozitif vaka ve bunların temaslısı 9 kişi tespit edilmiştir.

Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalık köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 14 pozitif vaka ve 9 temaslı kişi tespit edilmesinin ardından bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol amacıyla merkeze bağlı Sakarcalık köyü karantinaya alındı.
Kuruldan yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez İlçe Sakarcalık köyünde 03 Ocak 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 14 pozitif vaka ve bunların temaslısı 9 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Sakarcalık köyünde 6 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 08 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Sakarcalık köyü karantinaya alındı” denildi.

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Akşam
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