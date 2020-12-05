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Osmaniye’de cadde ve meydanlar boşaldı, kent sessizliğe büründü

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.12.2020 11:36 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının yükselişe geçmesiyle alınan ek tedbirlerin ardından Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Osmaniye’de cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken kent adeta sessizliğe büründü.Salgının yayılmasını ve bulaşın önlenmesi amacıyla alınan ilave tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de Cuma akşam 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının yükselişe geçmesiyle alınan ek tedbirlerin ardından Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Osmaniye’de cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken kent adeta sessizliğe büründü.
Salgının yayılmasını ve bulaşın önlenmesi amacıyla alınan ilave tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de Cuma akşam 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın başlamasıyla birlikte Osmaniye’de cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken kent sessizliğe büründü. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların ise yasağa uyduğu görüldü.
56 saat sürecek olan kısıtlamada cadde, sokak ve meydanlarda çekilen görüntülerde kentin en sakin hali dikkat çekti. Kent merkezinin bomboş görüldüğü Osmaniye’de vatandaş ve araç görmek neredeyse mümkün olmadı.

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